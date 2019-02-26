Гибрид смартфона и часов Nubia Alpha с гибким дисплеем можно носить на руке

Одна из версий Nubia Alpha получила eSim с поддержкой 4G и способна выполнять функции телефона — звонить и обмениваться текстовыми сообщениями напрямую через сотовые сети. Также есть камера на 5 Мп, она расположена справа от экрана на корпусе.

Аппаратной основой стала Qualcomm Snapdragon Wear 2100 для носимой электроники, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 500 мАч, которого хватит на 1-2 дня «обычного» использования или неделю в режиме ожидания. На часы установлена фирменная операционная система с поддержкой голосовых команд, multi-touch и жестов без прикосновения к экрану. Часы защищены от воды, но не уточняется насколько сильно. Поддерживаются фитнес функции, как у обычных смарт-часов — отслеживание активности, сна, пульса и так далее.

Модель Nubia Alpha Bluetooth+Wi-Fi станет доступна на международном рынке в апреле за 449 евро. Версия eSim появится в апреле 2019 года в Китае по цене 549 евро с чёрной отделкой и 649 евро с отделкой 18-каратным золотом. Также модель eSim ожидается в третьем квартале в Европе и в четвёртом в США.

Отметим, что ZTE в 2017 году избавилась от половины акций Nubia и теперь она полунезависимая компания.