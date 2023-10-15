Гигантские рамки, но зато 50 Мп и цена от $100: Samsung представила новые бюджетные смартфоны Galaxy A05 и A05s

Гигантские рамки, но зато 50 Мп и цена от $100: Samsung представила новые бюджетные смартфоны Galaxy A05 и A05sОтличный вариант по соотношению цена/качество
Samsung официально представила свои новые бюджетные смартфоны: Galaxy A05 и Galaxy A05s. Пока что лишь на филиппинском рынке.
Устройства обладают дисплеем с частотой обновления 90 Гц, 50-мегапиксельной основной камерой, до 128 ГБ внутреннего накопителя и ёмкими аккумуляторами с поддержкой быстрой зарядки.
Так, Galaxy A05 оснащён 6,7-дюймовым PLS LCD HD+ дисплеем, процессором Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и внутренней от 64 ГБ до 128 ГБ. Батарея установлена на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.
Galaxy A05s, в свою очередь, предлагает 6,7-дюймовый PLS LCD 90Hz FullHD+ дисплей с процессором Snapdragon 680. Данная модель также имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянного хранилища. Его аккумулятор также имеет ёмкость 5000 мАч.
Младшая модель, Galaxy A05, предлагается в чёрном и серебристом цветах по цене от $100, в то время как Galaxy A05s доступен в чёрном и светло-зелёном цветах по стартовой цене в $140.