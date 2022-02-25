Гигантский смартфон Vivo с экраном как у планшета в шаге от официального анонса

Но, судя по всему, Vivo решила пойти иным путём. В сети всплыла информация о новом смартфоне компании — Vivo X Note — который прошёл сертификацию китайского регулятора 3C. Именно его база данных раскрыла информацию о том, что девайс получит быструю зарядку на 80 Вт.

Оттуда же и сведения о его гигантском, по современным меркам, 7-дюймовом экране. При этом дисплей будет выполнен по технологии Samsung AMOLED E5 со слегка изогнутыми краями. Также в нём ожидается поддержка 120 Гц частоты обновления.

Основная камера смартфона будет на 50, 48, 12 и 8 Мп. Последняя также получит 5-кратный оптический зум.

В основу Vivo X Note ляжет флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1. Релиз ожидается в марте 2022 года.