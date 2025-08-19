Gizmochina сравнила Nothing Phone (3) с Google Pixel 9 Pro — дизайн против камер

Google Pixel 9 Pro берет качеством сборки и минималистичным дизайном, тогда как Nothing Phone (3) выделяется оригинальной внешностью. Экран у Pixel меньше — 6,3 дюйма с яркостью 3000 нит, но с более высокой четкостью и естественной цветопередачей. У Nothing Phone (3) дисплей крупнее — 6,67 дюйма и заметно ярче, до 4500 нит.

По «железу» Nothing Phone (3) мощнее и оснащен более быстрым накопителем. Pixel 9 Pro отвечает глубокой интеграцией ИИ и обещает более долгую поддержку Android.

Автономность лучше у Nothing Phone (3): батарея на 5150 мАч с 65-ваттной зарядкой против 4700 мАч и 27 Вт у конкурента.

В камерах преимущество за Pixel 9 Pro — особенно в ночной съемке и зуме. Но фронталка качественнее у Nothing. Цена также различается: $799 за Nothing Phone (3) и $1099 за Pixel 9 Pro.