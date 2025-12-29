Gizmochina сравнила Xiaomi 17 Ultra сразу с двумя флагманами — с OnePlus 15 и Google Pixel 10 Pro XL

По мнению редакции, Xiaomi 17 Ultra ориентирован на фото- и видеосъемку. Камера с оптикой Leica и продвинутым оптическим зумом выделяет его на фоне конкурентов, а крупный 6,9-дюймовый дисплей удобен для просмотра и редактирования контента.

Как итог, это выбор для тех, кто часто снимает и хочет максимум возможностей камеры.

OnePlus 15 берет другим — балансом мощности и автономности. Экран 165 Гц подходит для игр, а аккумулятор на 7300 мАч с зарядкой 120 Вт обеспечивает какую-то безумную автономность. При этом камеры заметно уступают Xiaomi, что остается главным компромиссом.

Pixel 10 Pro XL делает ставку на софт. Чистый Android, глубокая оптимизация и ИИ-функции создают самый «умный» пользовательский опыт. Но по железу флагман Google слабее всех своих соперников.

В итоге Gizmochina называет OnePlus 15 самым универсальным вариантом, Xiaomi — лучшим для съемки, а Pixel — для поклонников экосистемы Google.