Глава Apple назначил презентацию нового устройства на 19 февраля

Кук написал, что презентация нового устройства состоится в среду на следующей неделе, 19 февраля. Конкретных подробностей нет, но Кук выложил короткий видеоролик с логотипом Apple серебристого цвета и следующими словами: «Приготовьтесь к встрече с новым членом семьи. Среда, 19 февраля».

Возможно, речь идёт не о полноценном мероприятии, а «скорее это — единичный запуск», уточняет портал 9to5Mac. Инсайдеры полагают, что Apple может представить iPhone SE 4 — это «наиболее вероятный кандидат на 19 февраля».