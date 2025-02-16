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Опубликовано 16 февраля 2025, 00:45
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Глава Apple назначил презентацию нового устройства на 19 февраля

Возможно, это будет iPhone SE
Глава Apple Тим Кук в соцсети Х анонсировал новое устройство, но оставил интригу, поскольку не уточнил, что именно вендор презентует.
Глава Apple назначил презентацию нового устройства на 19 февраля

© Tim Cook / X

Кук написал, что презентация нового устройства состоится в среду на следующей неделе, 19 февраля. Конкретных подробностей нет, но Кук выложил короткий видеоролик с логотипом Apple серебристого цвета и следующими словами: «Приготовьтесь к встрече с новым членом семьи. Среда, 19 февраля».

Возможно, речь идёт не о полноценном мероприятии, а «скорее это — единичный запуск», уточняет портал 9to5Mac. Инсайдеры полагают, что Apple может представить iPhone SE 4 — это «наиболее вероятный кандидат на 19 февраля».

Источник:9to5Mac
Автор:Андрей Кадуков
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