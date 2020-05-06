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Глава Apple назвал новый недорогой iPhone SE причиной перейти с Android-девайсов
И с этим трудно не согласиться
В сети появилось свежее интервью, данное Тимом Куком Deutsche Bank. В нем глава Apple назвал новый недорогой iPhone SE причиной перейти с Android-девайсов.
”Я думаю, что новый iPhone SE подходит для пользователей любой страны мира. Он будет особенно популярным так, где средний доход низок. Мы подождем и увидим, как многие люди перешли в лагерь iOS”, — заявил Тим Кук. При этом стоит отметить, что финансовый директор компании Лука Маэстри уже успел рассказать о том, что самый свежий iPhone действительно крайне удачно был встречен публикой по всему миру, несмотря на пандемию коронавируса.
Напомним, что iPhone SE (2020) построен на базе чипа Apple A13, который в прошлом году компания Apple использовала при производстве флагманских iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Правда, в отличие от прошлогодних смартфонов, новый iPhone SE продается по цене от 399 долларов.