Глава Apple обвинил Qualcomm в найме журналистов для публикации клеветы

Напомним, Apple и Qualcomm вовлечены в многолетнее судебное разбирательство. Apple обвиняет Qualcomm в недобросовестном лицензировании патентов, а Qualcomm обвиняет Apple в нарушении прав на интеллектуальную собственность.

Последние события оставляют совсем мало надежды на скорое внесудебное урегулирование конфликта.