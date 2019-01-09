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9 января, 18:06

Глава Apple обвинил Qualcomm в найме журналистов для публикации клеветы

А Qualcomm ответила тем же
Компания Qualcomm нанимает журналистов для написания и распространения статей с ложными заявлениям в адрес Apple. Об этом заявил глава Apple Тим Кук (Tim Cook) в интервью телеканалу CNBC.

По словам Кука, таким образом Qualcomm очерняет репутацию компании и запутывает общественность. В свою очередь представитель Qualcomm отреагировал на заявление Кука отметив, что Apple вводит в заблуждение и сама намеренно пытается уничтожить репутацию Qualcomm.

Напомним, Apple и Qualcomm вовлечены в многолетнее судебное разбирательство. Apple обвиняет Qualcomm в недобросовестном лицензировании патентов, а Qualcomm обвиняет Apple в нарушении прав на интеллектуальную собственность.

Последние события оставляют совсем мало надежды на скорое внесудебное урегулирование конфликта.

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