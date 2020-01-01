Глава Apple оправдал появление iPhone 11 в зеленом цвете

Сообщается, что на выбор нового цвета Midnight Green, главу Apple натолкнула японская компания Seiko Advance, которая и реализует окрашивание корпусов iPhone. ”Это случилось из-за качественного контроля и мастерства производителя”, — поделился Кук. По его словам, представители Seiko Advance уверили его в том, что чернила, которые они используют, являются экологически чистыми. Кроме того, компания уже в этом году запланировала переход на регенеративную энергию.

На данный момент информация о том, из чего состоит уникальная краска, которая была использована для окрашивания корпуса iPhone - не разглашается. Издание Nikkei сообщило, что Seiko Advance удалось найти замену токсичным галогенам, которые обычно применяются для создания зеленого пигментного состава.