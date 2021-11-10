Глава Apple рассказал, кому стоит перейти с iPhone на Android

По мнению главы Apple, iOS в 15-47 раз менее подвержена риску заражения мобильными вирусами, чем Android. Это достигается за счёт того, что ОС от Apple реализована как экосистема, а установка сторонних приложений может стать лазейкой для вирусов и, как следствие, хакеров.

Кук назвал установку сторонних IPA-пакетов на iPhone и iPad в обход AppStore ездой на автомобиле с неисправными ремнями и отключёнными подушками безопасности. И если такая альтернатива какой-то части пользователей нравится, им стоит перейти на Android, которая, по мнению Кука, менее безопасна по сравнению с iOS.