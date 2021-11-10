Глава Apple рассказал, кому стоит перейти с iPhone на Android

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Глава Apple рассказал, кому стоит перейти с iPhone на AndroidПо его мнению, пользователям, недовольным политикой компании
Глава Apple Тим Кук прокомментировал недовольство многих пользователей закрытостью iOS для установки сторонних приложений. Кук предложил таким пользователям перейти на Android.
По мнению главы Apple, iOS в 15-47 раз менее подвержена риску заражения мобильными вирусами, чем Android. Это достигается за счёт того, что ОС от Apple реализована как экосистема, а установка сторонних приложений может стать лазейкой для вирусов и, как следствие, хакеров.
Кук назвал установку сторонних IPA-пакетов на iPhone и iPad в обход AppStore ездой на автомобиле с неисправными ремнями и отключёнными подушками безопасности. И если такая альтернатива какой-то части пользователей нравится, им стоит перейти на Android, которая, по мнению Кука, менее безопасна по сравнению с iOS.
Источник: Gizchina