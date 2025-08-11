Глава бренда Xiaomi Redmi заявил, что «с нетерпением ждет» iPhone 17 Air

Опубликовано 11 августа 2025, 12:361 мин.
Глава бренда Xiaomi Redmi заявил, что «с нетерпением ждет» iPhone 17 AirТонкие смартфоны снова в тренде
Руководитель бренда Redmi и директор по маркетингу Xiaomi Ван Тэн Томас неожиданно высказался о грядущем iPhone 17 Air, заявив, что «с нетерпением ждет» новинку и хочет «поиграться и поучиться» у неё.
Комментарий появился в ответ на пост инсайдера Digital Chat Station и намекнул, что Redmi может заинтересоваться сегментом сверхтонких смартфонов, который переживает новый всплеск популярности.
Интерес к теме подогревают конкуренты: в мае Samsung выпустила Galaxy S25 Edge толщиной 5,8 мм, что впечатлило дизайном, но вызвало критику из-за небольшой батареи на 3900 мАч. По слухам, iPhone 17 Air будет ещё тоньше — всего 5,5 мм, а его аккумулятор составит около 3000 мАч.
Презентация iPhone 17 Air ожидается осенью 2025 года, а дизайн устройства уже раскрыт.
Очевидно, в индустрии начинается новая гонка за рекордно тонкими корпусами, пусть и ценой автономности.