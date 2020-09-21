Глава Facebook рассказал о своей любви к смартфонам Samsung

Так, по ходу беседы блогер обсудил с основателем крупнейшей соцсети очень много важных вопросов, начиная от политики самой компании, до будущего VR и AR-устройств, которыми она занимается. Но также Марку Цукербергу был задан и вопрос о том, каким именно смартфоном тот пользуется, на что глава Facebook заявил, что последние несколько лет использует смартфоны Samsung, являясь при этом также и большим фанатом ОС Android.

Стоит отметить, что Цукерберг не стал показывать какое именно устройство он использует прямо сейчас как основное, но учитывая, что он является руководителем крупной технологический компании, вряд ли стоит ожидать, что он предпочитает что-то отличное от флагманского решения.