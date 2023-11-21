Глава Google оказался заинтересован в ещё больших продажах iPhone

Это заявление было сделано в контексте двухчасовой встречи, состоявшейся в 2018 году, на которой присутствовали Тим Кук, глава Apple, и другие высокопоставленные руководители обеих компаний.

Пичаи подчеркнул, что Google заинтересован в росте числа пользователей iPhone и готов сотрудничать с Apple в этом направлении.

Он также выразил желание улучшить взаимодействие между сервисами обеих компаний, предложив создать общее приложение, которое бы обеспечило наилучший пользовательский опыт.

Тим Кук, в свою очередь, выразил надежду на глубокое и продолжительное партнерство с Google, отметив, что не видит препятствий для более тесного сотрудничества.

Он подчеркнул, что прошлое не должно мешать будущему сотрудничеству и предложил более активно делиться информацией между компаниями.