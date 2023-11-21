Глава Google оказался заинтересован в ещё больших продажах iPhone

Глава Google оказался заинтересован в ещё больших продажах iPhoneА как же линейка Pixel?
В недавнем интервью, глава Google Сундар Пичаи выразил свою заинтересованность в увеличении продаж iPhone.
Это заявление было сделано в контексте двухчасовой встречи, состоявшейся в 2018 году, на которой присутствовали Тим Кук, глава Apple, и другие высокопоставленные руководители обеих компаний.
Пичаи подчеркнул, что Google заинтересован в росте числа пользователей iPhone и готов сотрудничать с Apple в этом направлении.
Он также выразил желание улучшить взаимодействие между сервисами обеих компаний, предложив создать общее приложение, которое бы обеспечило наилучший пользовательский опыт.
Тим Кук, в свою очередь, выразил надежду на глубокое и продолжительное партнерство с Google, отметив, что не видит препятствий для более тесного сотрудничества.
Он подчеркнул, что прошлое не должно мешать будущему сотрудничеству и предложил более активно делиться информацией между компаниями.