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Глава Honor назвал первые устройства, которые выйдут с Google Сервисами после отделения от Huawei

В их числе нашлось место не только смартфонам, но и планшету
В 2019 году Huawei столкнулась с большой проблемой — из-за санкций США компания потеряла доступ ко многим американским разработкам. В их числе оказались и Google Сервисы. Коснулась она и её дочернего бренда Honor.
Глава Honor назвал первые устройства, которые выйдут с Google Сервисами после отделения от Huawei

Но затем последний отделился от материнской корпорации, став, вроде как, независимым игроком на мобильном рынке. После чего компания объявила о скором возвращении сервисов Google на свои устройства.

На днях Honor представила линейку Magic 3, которая получила долгожданные наработки поискового гиганта. А чуть позже глава IT-гиганта рассказал, какие устройства в числе первых также смогут без проблем использовать Google Store и запускать YouTube, Gmail и т.д, сообщает GSMArena.

Honor 50

Honor 50

Оказалось, что не только флагманы Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+ получат Google Сервисы на глобальном рынке. Также компания намерена выпустить для международного рынка планшет Honor Pad V7 Pro и смартфон Honor 50. И в них тоже установят магазин приложений Google «из коробки».

Honor Pad V7

Honor Pad V7

Стоит отметить, что конкретных сроков появления новых продуктов за пределами Китая не называются. Ориентировачно, в Honor 50 появится в Европе ближе к четвёртому кварталу 2021 года.