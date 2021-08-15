Глава Honor назвал первые устройства, которые выйдут с Google Сервисами после отделения от Huawei

В их числе нашлось место не только смартфонам, но и планшету

В 2019 году Huawei столкнулась с большой проблемой — из-за санкций США компания потеряла доступ ко многим американским разработкам. В их числе оказались и Google Сервисы. Коснулась она и её дочернего бренда Honor.