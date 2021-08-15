Глава Honor назвал первые устройства, которые выйдут с Google Сервисами после отделения от Huawei

Глава Honor назвал первые устройства, которые выйдут с Google Сервисами после отделения от HuaweiВ их числе нашлось место не только смартфонам, но и планшету
Но затем последний отделился от материнской корпорации, став, вроде как, независимым игроком на мобильном рынке. После чего компания объявила о скором возвращении сервисов Google на свои устройства.
На днях Honor представила линейку Magic 3, которая получила долгожданные наработки поискового гиганта. А чуть позже глава IT-гиганта рассказал, какие устройства в числе первых также смогут без проблем использовать Google Store и запускать YouTube, Gmail и т.д, сообщает GSMArena.
Оказалось, что не только флагманы Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+ получат Google Сервисы на глобальном рынке. Также компания намерена выпустить для международного рынка планшет Honor Pad V7 Pro и смартфон Honor 50. И в них тоже установят магазин приложений Google «из коробки».
Стоит отметить, что конкретных сроков появления новых продуктов за пределами Китая не называются. Ориентировачно, в Honor 50 появится в Европе ближе к четвёртому кварталу 2021 года.