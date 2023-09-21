Глава Honor раскритиковал Apple после выхода серии iPhone 15

Глава Honor раскритиковал Apple после выхода серии iPhone 15За отсутствие инноваций
Глава корпорации Honor Чжао Мин оценил новую серию смартфонов iPhone 15, которую назвал «разочаровывающей». По словам Мина, он не увидел ничего инновационного.
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Он отметил, что когда увидел iPhone 15, почувствовал «небольшое разочарование», так как в этих устройствах нет ничего по-настоящему нового. При этом он подчеркнул, что такой лидер рынка, как Apple, должен «делать прыжок в будущее», предлагая новые функции.
Глава Honor признал за Apple лидерство на рынке и предположил, что iPhone 15 будет хорошо продаваться. Тем не менее он считает, что Apple не должна подавать пример отсутствия инноваций. «Всё это происходит в то время, когда бренды должны конкурировать друг с другом своими инновациями», — подчеркнул Чжао Мин.
Также он похвастался разработками своей компании, назвав смартфон Honor V Purse со складным, к тому же очень тонким и лёгким корпусом, который бьёт рекорды среди всех подобных устройств.