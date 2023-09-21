Глава Honor раскритиковал Apple после выхода серии iPhone 15

Он отметил, что когда увидел iPhone 15, почувствовал «небольшое разочарование», так как в этих устройствах нет ничего по-настоящему нового. При этом он подчеркнул, что такой лидер рынка, как Apple, должен «делать прыжок в будущее», предлагая новые функции.

Глава Honor признал за Apple лидерство на рынке и предположил, что iPhone 15 будет хорошо продаваться. Тем не менее он считает, что Apple не должна подавать пример отсутствия инноваций. «Всё это происходит в то время, когда бренды должны конкурировать друг с другом своими инновациями», — подчеркнул Чжао Мин.

Также он похвастался разработками своей компании, назвав смартфон Honor V Purse со складным, к тому же очень тонким и лёгким корпусом, который бьёт рекорды среди всех подобных устройств.