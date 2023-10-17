Глава Honor раскритиковал Apple за отсутствие инноваций

По его словам, в новом продукте Apple нет особо значительных отличий от предыдущей модели iPhone 14 Pro. Господин Мин выразил разочарование, заявив, что не увидел в iPhone 15 Pro никаких инноваций или новых направлений развития в индустрии.

Несмотря на внедрение нового чипа Apple A17 Pro, произведённого по 3-нм техпроцессу, и его лидирующие показатели в Geekbench, энергоэффективность чипа оставляет желать лучшего.

Пиковое энергопотребление достигает 14 Вт, что не является значительным прогрессом по сравнению с предыдущим чипом A16.

В области графики A17 Pro показывает прирост в 20% по сравнению с A16, но даже при этом не может догнать прошлогодний Snapdragon 8 Gen 2.