Глава Honor раскритиковал iPhone, но выделил главное преимущество Apple

Так, топ-менеджер сообщил, что в 2022 году на исследования и разработки в Honor потратили около 10% от общего дохода бренда. Он вполне закономерно задался вопросом — сколько компаний в индустрии смартфонов могут вложить 10% своих доходов в исследования и разработки?

При этом, говоря о конкуренции, Чжао Мин упомянул Huawei и Apple. Он отметил, что многие считают оборудование Apple слабым, особенно в отношении связи и автономности аккумулятора. И он оказался солидарен с такими выпадами.

Но в то же время Мин отметил, что наличие операционной системы iOS и экосистемы компании компенсирует все недостатки продуктов Apple.

Вместе с тем глава Honor подчеркнул, что его компания намерена улучшить собственную мобильную ОС MagicOS 7.0 и создать опыт работы, сравнимый с iOS.