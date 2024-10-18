Глава HONOR впервые показал флагманский смартфон Magic7 Pro

Устройство было в защитном камуфляжном чехле, скрывающем его основные дизайнерские особенности. Тем не менее, можно заметить некоторые детали.

Смартфон оснащен экраном с изогнутыми краями и минимальными рамками, что стало стандартом для флагманов в 2024 году. В верхней части дисплея виден вырез в форме «пилюли», который предназначен для фронтальной камеры и технологии 3D-сканирования лица.