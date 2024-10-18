Глава HONOR впервые показал флагманский смартфон Magic7 Pro

Опубликовано 18 октября 2024, 07:151 мин.
Глава HONOR впервые показал флагманский смартфон Magic7 ProНо оставил поле для домыслов
Генеральный директор компании HONOR Джордж Чжао впервые продемонстрировал флагманский смартфон HONOR Magic7 Pro на недавней презентации.
Устройство было в защитном камуфляжном чехле, скрывающем его основные дизайнерские особенности. Тем не менее, можно заметить некоторые детали.
Смартфон оснащен экраном с изогнутыми краями и минимальными рамками, что стало стандартом для флагманов в 2024 году. В верхней части дисплея виден вырез в форме «пилюли», который предназначен для фронтальной камеры и технологии 3D-сканирования лица.
Задняя часть устройства остается в значительной степени скрытой, но можно увидеть светодиодную вспышку и две камеры. Полный дизайн камеры пока не раскрыт.
Официальный анонс серии HONOR Magic7 состоится 30 октября.