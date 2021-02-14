Глава Huawei назвал iPhone 12 лучшим смартфоном в мире

Своим мнением генеральный директор китайской технологической компании Huawei поделился в рамках интервью. Помимо прочего он признал, что смартфоны американской Apple способствовали доказательству того, что технология 5G тоже является лучшей.

Глава Huawei выразил надежду на то, что новое правительство США сможет обеспечить более открытую политику в отношении Китая и будет способствовать расширению сотрудничества между странами. Он также рассчитывает на то, что Джо Байден (Joe Biden) снимет ограничение на продажу продукции американских компаний Huawei