Глава Huawei назвал iPhone 12 лучшим смартфоном в мире
Своим мнением генеральный директор китайской технологической компании Huawei поделился в рамках интервью. Помимо прочего он признал, что смартфоны американской Apple способствовали доказательству того, что технология 5G тоже является лучшей.
Глава Huawei выразил надежду на то, что новое правительство США сможет обеспечить более открытую политику в отношении Китая и будет способствовать расширению сотрудничества между странами. Он также рассчитывает на то, что Джо Байден (Joe Biden) снимет ограничение на продажу продукции американских компаний Huawei
У нашей компании нет сил участвовать в этом политическом водовороте. Мы стремимся делать хорошие продукты. Мы надеемся, что правительство США сможет проводить более открытую политику в интересах американских компаний и развития экономики США.