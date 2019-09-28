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Сегодня 10:31

Глава Huawei обвинил Xiaomi в выпуске непрактичных смартфонов

А также сказал, что смартфон является лишь концепцией
После презентации нового флагмана Mate 30 от Huawei глава компании Ричард Ю дал интервью журналистам, в котором он разоткровенничался и высказал свое мнение по поводу нового необычного устройства Xiaomi Mi Mix Alpha.

Сообщается, что Ричард Ю, который является генеральным директором потребительского бизнеса Huawei, сказал, что данное устройство представляет из себя лишь концепцию. Также, глава Huawei считает, что на деле этот смартфон не имеет практической ценности.

Напомним, что старт продаж нового революционного смартфона компании Xiaomi Mi Mix Alpha начнется уже в декабре этого года. Ценник устройства составляет 2800 долларов. На данный момент предзаказы недоступны. Предполагается, что производство рассчитано лишь на партию в 10 тысяч экземпляров.

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