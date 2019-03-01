Глава Huawei объяснил, почему складной Samsung Galaxy Fold хуже, чем Mate X

Также он отметил, что у компании было несколько решений, но их отменили. В компании вели работу над тремя проектами одновременно и Ричард Ю лично отменил проект, который был «даже лучше чем Samsung Galaxy Fold», топ-менеджер пояснил: «Он был плох».

В то время как Samsung Galaxy Fold и Mate X оба представляют собой складные смартфоны с гибкими экранами, разработка Samsung складывается экраном внутрь и имеет дополнительный фронтальный дисплей, а Mate X — экраном наружу и дополнительных дисплеев у него нет. Выход Galaxy Fold ожидается в апреле по цене 1980 долларов, а Mate X — летом за 2600 долларов.