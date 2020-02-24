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Глава Huawei объявил дату анонса флагманского камерофона Huawei P40 Pro

Как и ожидалось, случится это ближе к концу марта
Пока весь мир следил за тем, как Huawei презентует свой новый гибкий смартфон Mate Xs и ноутбук MateBook X Pro, за кулисами мероприятия происходили не менее интересные события. Так, глава Huawei Ричард Ю объявил официальную дату анонса флагманского камерофона компании — Huawei P40 Pro.

Так, слухи были не так уж и далеки от истины — мероприятие состоится примерно через месяц, то есть 26 марта текущего года. Домом для презентации, как и планировалось, станет Париж — именно там компания анонсирует весеннюю линейку флагманов вот уже как третий год подряд. К сожалению, глава компании ничего не сказал о том, какое “железо” будет установлено в новинке, но для этого у нас есть интернет-инсайдеры.

Huawei P40 Pro по версии дизайнера Бена Гескина

Например, утечки говорят о том, что смартфон будет работать на базе фирменного процессора компании Kirin 990 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G. Также ожидается, что сможет похвастаться полноценным 10-кратным оптическим зумом и новым модулем камеры от Sony. Что ж, ждать осталось совсем недолго, так что ожидание вряд ли будет сильно томительным.