Глава Huawei объявил дату анонса флагманского камерофона Huawei P40 Pro

Так, слухи были не так уж и далеки от истины — мероприятие состоится примерно через месяц, то есть 26 марта текущего года. Домом для презентации, как и планировалось, станет Париж — именно там компания анонсирует весеннюю линейку флагманов вот уже как третий год подряд. К сожалению, глава компании ничего не сказал о том, какое “железо” будет установлено в новинке, но для этого у нас есть интернет-инсайдеры.