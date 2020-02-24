Глава Huawei объявил дату анонса флагманского камерофона Huawei P40 Pro
Так, слухи были не так уж и далеки от истины — мероприятие состоится примерно через месяц, то есть 26 марта текущего года. Домом для презентации, как и планировалось, станет Париж — именно там компания анонсирует весеннюю линейку флагманов вот уже как третий год подряд. К сожалению, глава компании ничего не сказал о том, какое “железо” будет установлено в новинке, но для этого у нас есть интернет-инсайдеры.
Например, утечки говорят о том, что смартфон будет работать на базе фирменного процессора компании Kirin 990 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G. Также ожидается, что сможет похвастаться полноценным 10-кратным оптическим зумом и новым модулем камеры от Sony. Что ж, ждать осталось совсем недолго, так что ожидание вряд ли будет сильно томительным.