Глава Huawei показал флагманский смартфон Huawei P30 Pro

Глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю (Richard Yu) был замечен на фото, позирующим со смартфоном Huawei P30 Pro в руках.
На фото смартфон занимает не главную часть и виден только частично, но ошибиться нельзя — это именно Huawei P30 Pro, слишком характерная тыльная камера.
Также в сети появилась подборка живых фотографий голубой цветовой вариации смартфона. Хорошо видно, что нижний из трёх расположенных вертикально модулей имеет необычные квадратные очертания, он обеспечивает повышенный зум Немного правее расположились двухцветная светодиодная вспышка, лазерный автофокус и четвёртый модуль камеры — это ToF для для трёхмерного сканирования и функций дополненной реальности.
Huawei уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro. Мероприятие назначено на 26 марта 2019 года и пройдёт в Париже.
Согласно более ранним утечкам, Huawei P30 и P30 Pro оснащаются OLED-дисплеями с каплевидными вырезами и увеличенной диагональю — 6,1 и 6,5 дюйма соответственно. Оба смартфона получат интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев.
Основная камера Huawei P30 будет тройной с основным сенсором Sony IMX600. Huawei P30 Pro должен выйти с четырьмя модулями основной камеры, включая «перископный» модуль для повышенного зума, 38-мегапиксельный сенсор Sony IMX607.
Аппаратной основой станет флагманский процессор Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ у P30 и 12 ГБ ОЗУ у P30 Pro. Вместо использования 40-ваттной зарядки, серия P30 будет ограничена зарядкой 22,5 вт. Также отмечается отсутствие 3,5-мм разъёма для наушников. Смартфоны будут работать под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.