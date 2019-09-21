Глава Huawei пообещал добавить в Mate 30 Pro сервисы от Google за одну ночь

Из-за американских санкций, в результате которых Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro стали первыми смартфонами компании, лишенными предустановленных сервисов и приложений от Google, китайский гигант принял решение не выпускать свой смартфон на некоторых рынках Европы. И когда журналисты задали главе Huawei вопрос, планирует ли его компания предоставить доступ к Google Play и прочим сервисам американской компании в случае, если санкции будут отменены, он ответил, что Huawei сделает это в тот же момент, как ей дадут такую возможность. ”Мы сделаем это за одну ночь”, — сказал глава компании.

Также Ричард Ю сказал, что по его мнению, протекающая ныне торговая война оказывает крайне негативное влияние на два великих народа. И на его взгляд, это ненужное противостояние в самое ближайшее время закончится. Он также заявил, что возлагает большие надежды на ноябрьский саммит, в котором примут участие США, Китай и многие другие страны.