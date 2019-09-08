Глава Huawei пообещал перейти на фирменный аналог Android для смартфонов на будущий год

Исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю ЧенгДонг (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), провёл брифинг с журналистами на выставке IFA 2019, которая проходит с 6 сентября по 11 сентября в Берлине.

Среди прочих тем был поднят вопрос о санкциях США и слухах о том, что осенние флагманы Huawei выйдут без установленных приложений Google, включая онлайн-магазин Google Play, браузер Chrome, почту Gmail, YouTube и Google Карты. При этом Google не может запретить Huawei использовать версию Android с открытым исходным кодом, которая распространяется в рамках проект Android Open Source Project.

На это Ричард Ю отметил, что если сервисы и приложения Google останутся недоступны для смартфонов компании, то ей придётся перейти на собственную ОС. Первым смартфоном с Harmony OS может стать Huawei P40, дебют которого ожидается весной следующего года.

Кроме того, Ричард Ю грозится создать свой процессор, если компания ARM откажет в лицензии. Те процессоры, что делает Huawei сейчас изготавливаются на ядрах ARM.