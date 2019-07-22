Глава Huawei пообещал рекордные продажи смартфонов вопреки санкциям США

В связи с этим глава Huawei Рен Женфей рассказал, что ждет в этом году не просто выполнения плана по продажам, а даже его перевыполнения! Учитывая, что изначально компания рассчитывала отгрузить в этом году 250 млн смартфонов, но уже отгрузила 260 млн устройств, ожидания главы компании не выглядят как нечто невыполнимое. Также господин Женфей рассказал, что в прошлом году компания купила у Qualcomm 50 миллионов однокристальных систем. ”В этом году нам все еще понадобится большое количество чипов Qualcomm. Ожидается, что общие поставки смартфонов достигнут 270 миллионов единиц.”, — поделился своими ожиданиями глава Huawei.