В связи с этим глава Huawei Рен Женфей рассказал, что ждет в этом году не просто выполнения плана по продажам, а даже его перевыполнения! Учитывая, что изначально компания рассчитывала отгрузить в этом году 250 млн смартфонов, но уже отгрузила 260 млн устройств, ожидания главы компании не выглядят как нечто невыполнимое. Также господин Женфей рассказал, что в прошлом году компания купила у Qualcomm 50 миллионов однокристальных систем. ”В этом году нам все еще понадобится большое количество чипов Qualcomm. Ожидается, что общие поставки смартфонов достигнут 270 миллионов единиц.”, — поделился своими ожиданиями глава Huawei.
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Сегодня 08:48
Глава Huawei пообещал рекордные продажи смартфонов вопреки санкциям США
На 20 млн устройств больше, чем ожидалось
Казалось бы, Соединенные Штаты сделали все, чтобы Huawei оказалась в глубоком кризисе, как когда-то там оказалась другая китайская компания — ZTE. Но нет. Huawei чувствует себя весьма неплохо и даже умудряется выпускать новые устройства, которые пользуются популярностью у покупателей. А некоторые модели среднего ценового сегмента даже бьют рекорды продаж.
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