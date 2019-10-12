Глава Huawei пообещал сделать свою систему для смартфонов не хуже, чем у Apple

Что интересно, публично новая ОС от Huawei была представлена не так давно - в августе, так что столь наполеоновские планы в достаточно сжатые сроки выглядят как задел на новое технологическое чудо со стороны Китайцев. С другой стороны, возможно при помощи таких разговоров глава Huawei пытается надавить на своих экс-партнеров из Соединенных Штатов, чтобы те запаниковали и приложили все усилия для скорейшего урегулирования сложившейся ситуации между техногигантом и правительством США. В любом случае, то, что Huawei так усердно работает над собственной HarmonyOS является признаком серьезности намерений.

Но при всем при этом важно отметить, что Рен Чжэнфэй практически на каждом интервью и публичном выступлении делает акцент на то, что по его мнению, Huawei должна продолжить использовать операционную систему Android и остаться склонной к “дружескому сотрудничеству” с Google.