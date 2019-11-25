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Вчера 22:04
Глава Huawei рассказал, каких высот компания достигла бы без санкций США
К слову, в России компании удалось этого достичь
Huawei — один из крупнейших производителей смартфонов во всем мире. И с каждым годом компания только увеличивала свое влияние. Но 2019 год стал сложным для китайского гиганта и все из-за санкций со стороны США. По словам главы компании, этот факт так сильно повлиял на работу компании, что если бы конфликт с Соединенными Штатами, его компания уже в этом году могла бы стать мировым лидером, обогнав корейский Samsung.
Генеральный директор Huawei по потребительскому бизнесу Юй Чэндун рассказал, что его компания не удовлетворена вторым местом, в связи с чем она прилагает все усилия для того, чтобы стать лидером в индустрии. Также он добавил, что именно санкции со стороны США помешали Huawei обойти Samsung, из-за чего компания так и не смогла стать самым успешным поставщиком смартфонов по итогам 2019 года.
Напомним, что по результатам третьего квартала, в России Huawei все же удалось добиться желаемого — компания смогла обойти Samsung, даже несмотря на торговую войну с США, став тем самым лидером на рынке смартфонов на территории всей страны.