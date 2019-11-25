Глава Huawei рассказал, каких высот компания достигла бы без санкций США

Генеральный директор Huawei по потребительскому бизнесу Юй Чэндун рассказал, что его компания не удовлетворена вторым местом, в связи с чем она прилагает все усилия для того, чтобы стать лидером в индустрии. Также он добавил, что именно санкции со стороны США помешали Huawei обойти Samsung, из-за чего компания так и не смогла стать самым успешным поставщиком смартфонов по итогам 2019 года.

Напомним, что по результатам третьего квартала, в России Huawei все же удалось добиться желаемого — компания смогла обойти Samsung, даже несмотря на торговую войну с США, став тем самым лидером на рынке смартфонов на территории всей страны.