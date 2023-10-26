Глава Microsoft признал ошибкой уход с рынка смартфонов

В интервью Business Insider он отметил, что это было одно из самых сложных решений, принятых им после того, как он стал генеральным директором в 2014 году. Наделла также написал отчисления на сумму $7,6 млрд, связанные с приобретением Microsoft бизнеса мобильных телефонов Nokia.

Глава компании подчеркнул, что Microsoft могла бы лучше справиться с бизнесом мобильных телефонов и даже переизобрести категорию вычислительной техники между ПК, планшетами и телефонами.

Он также отметил, что несмотря на ошибку, компания продолжает искать новые возможности и инновации в других областях.

Это признание Наделлы не стало сюрпризом, поскольку ранее бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс также выразил сожаление о том, что компания не смогла должным образом реализовать мобильную операционную систему.

Стив Балмер, ещё один экс-глава компании, также признал, что сожалеет о том, что не сосредоточил внимание на телефонах раньше.