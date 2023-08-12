Глава Минцифры подтвердил полный запрет использования iPhone сотрудниками

18:10, 12 августа 2023
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Глава Минцифры подтвердил полный запрет использования iPhone сотрудникамиЕсли нет телефона на Android, работать придётся на компьютере
Глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах форума «Цифровая эволюция» рассказал, что сотрудникам министерства запрещено использовать iPhone в служебных целях — для доступа к электронной почте и документообороту.
Как отметил Шадаев, если нет возможности использовать Android-устройство — смартфон или планшет — сотрудник должен работать на компьютере. В любом случае использовать iPhone для доступа к рабочей электронной почте и переписке нельзя.
Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится.
Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации