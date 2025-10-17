Глава Минцифры согласился с ФАС и пригрозил Apple «жёсткой ответственностью»

Шадаев отметил, что ведомство полностью разделяет позицию ФАС по внедрению функции выбора поисковой системы на устройствах Apple. В случае отказа от выполнения этого требования, приведёт Apple к «жёсткой ответственности».

По словам Шадаева, Google уже выполнила это требование. ФАС направила Apple официальное обращение, в котором потребовала обеспечить возможность использования российских поисковых систем, на iPhone без необходимости дополнительных настроек. Эта функция должна быть активирована по умолчанию в системных настройках. У Apple есть время до 31 октября.