Опубликовано 17 октября 2025, 15:561 мин.
Глава Минцифры согласился с ФАС и пригрозил Apple «жёсткой ответственностью»У Apple время до 31 октября
Минцифры России поддержало инициативу Федеральной антимонопольной службы о необходимости со стороны Apple обеспечить российским пользователям айфонов возможность выбора российской поисковой системы по умолчанию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.
Шадаев отметил, что ведомство полностью разделяет позицию ФАС по внедрению функции выбора поисковой системы на устройствах Apple. В случае отказа от выполнения этого требования, приведёт Apple к «жёсткой ответственности».
По словам Шадаева, Google уже выполнила это требование. ФАС направила Apple официальное обращение, в котором потребовала обеспечить возможность использования российских поисковых систем, на iPhone без необходимости дополнительных настроек. Эта функция должна быть активирована по умолчанию в системных настройках. У Apple есть время до 31 октября.