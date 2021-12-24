Глава Motorola объявил о разработке складного флагмана Razr с новыми дизайном

Через год, в 2020-м, производитель представил чуть улучшенную версию девайса, который практически не претерпел каких-либо изменений.

Но, как стало известно, на этом Motorola не остановилась. Прямо сейчас компания вовсю трудится над новым поколением Razr, которое получит новый дизайн и самое современное «железо». Об этом рассказал глава Lenovo Mobile Business Group, которой и принадлежит Motorola, Чэнь Цзинь.