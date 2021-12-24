Глава Motorola объявил о разработке складного флагмана Razr с новыми дизайном

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Глава Motorola объявил о разработке складного флагмана Razr с новыми дизайномНовый конкурент Huawei P50 Pocket и Samsung Galaxy Z Flip 3?
Около двух лет назад Motorola представила очень интересный аппарат — гибкую раскладушку Razr, которая была своеобразным переосмыслением легендарного кнопочного телефона-раскладушки с одноимённым названием.
Через год, в 2020-м, производитель представил чуть улучшенную версию девайса, который практически не претерпел каких-либо изменений.
Но, как стало известно, на этом Motorola не остановилась. Прямо сейчас компания вовсю трудится над новым поколением Razr, которое получит новый дизайн и самое современное «железо». Об этом рассказал глава Lenovo Mobile Business Group, которой и принадлежит Motorola, Чэнь Цзинь.
По словам топ-менеджера, изначально Motorola Razr 3 будет выпущен лишь в Китае. Но в будущем стоит ждать и глобального дебюта аппарата. При этом так и не ясно, сколько будет стоить смартфон, а также какие стоит ждать в нём «внутренности».
Источник: PhoneArena