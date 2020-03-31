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Глава "народного" бренда Xiaomi Pocophone заявил, что не стоит ждать от Poco F2 низкой цены
А также развеял слухи о том, что устройство основано на базе Redmi K30 Pro
Pocophone — пожалуй, самый “народный” бренд Xiaomi, так как именно индийская “дочка” китайского техногиганта выпустила самый ультимативный флагман 2018 года. И многие фанаты ждали, что хотя бы в 2020 нас будет ждать нечто подобное. Но, судя по словам главы бренда, который заявил, что не стоит ждать от Poco F2 низкой цены, все надежды были тщетны.
Так, генеральный директор Poco India Манмохан, в рамках онлайн-встречи с фанатами, официально заявил о том, что будущий флагман компании будет стоить дороже 265 долларов — именно в такую цену был оценен первый смартфон компании Poco F1. Также он заявил, что в основу нового флагмана не ляжет Redmi K30 Pro, о чем говорили прежние слухи.
Но глава Poco поспешил успокоить фанатов, заявив, что если у них на руках имеются лишь 265 долларов, то они могут приобрести уже выпущенный девайс компании — Poco X2. Напомним, что данный смартфон, построенный на базе RedmI K30, в качестве “сердца” использует процессора Snapdragon 730G, имеет 6,67-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, а также емкий аккумулятор на 4 500 мАч.