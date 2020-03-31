Глава "народного" бренда Xiaomi Pocophone заявил, что не стоит ждать от Poco F2 низкой цены

Pocophone — пожалуй, самый “народный” бренд Xiaomi, так как именно индийская “дочка” китайского техногиганта выпустила самый ультимативный флагман 2018 года. И многие фанаты ждали, что хотя бы в 2020 нас будет ждать нечто подобное. Но, судя по словам главы бренда, который заявил, что не стоит ждать от Poco F2 низкой цены, все надежды были тщетны.