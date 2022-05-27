Глава Nokia предсказал год, когда человечество откажется от смартфонов

По его мнению, к 2030 году человечество начнёт отказываться от смартфонов. К этому времени появится и стандарт связи 6G. Менеджер также уверен в том, что к концу 2020-х годов люди начнут активно пользоваться «умными» очками и другими устройствами, которые будут носить на лице.

Лундмарк также уверен в том, что к 2030 году человечество всё же создаст технологию цифровых двойников, которая близка к метавселенной. Но это потребует вычислительных мощностей другого уровня, нежели те, которыми человек обладает сейчас.

«К тому времени смартфон, каким мы его знаем сегодня, определённо перестанет быть самым распространённым интерфейсом. Многие из этих устройств будут встроены непосредственно в наши тела», — подчеркнул глава Nokia.