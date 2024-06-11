Глава Nokia совершил первый в истории «иммерсивный» телефонный звонок

Во время звонка с послом Финляндии по вопросам цифровизации Стефаном Линдстрёмом, Лундмарк продемонстрировал уникальные акустические возможности IVAS, которые позволяют передавать звук в трёхмерном пространстве, создавая более реалистичное и вовлекающее взаимодействие.

Технология, являющаяся частью стандарта 5G Advanced, обеспечивает пространственный звук и значительно улучшает качество звукового опыта.

Она позволяет пользователям воспринимать звук в реальном времени, как будто собеседник находится рядом. Это может существенно улучшить не только личное, но и профессиональное общение, а также взаимодействие в XR и метавселенной.