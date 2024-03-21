Глава Nothing назвал продажи Phone (2a) настолько удачными, что в ближайшее время ожидается дефицит

Опубликовано 21 марта 2024, 07:45
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Глава Nothing назвал продажи Phone (2a) настолько удачными, что в ближайшее время ожидается дефицитТак что если были планы купить новинку, то лучше поторопиться
Nothing Phone (2a) оказался настоящим хитом! За первые сутки было продано более 100 000 смартфонов, а сейчас, спустя неделю, интерес к новинке не утихает.
Глава компании Nothing, Карл Пей, заявил, что продажи Phone (2a) превзошли все ожидания. Складские запасы стремительно тают, и в ближайшее время может возникнуть дефицит.
«Если вам нужен Phone (2a) в ближайшее время, не медлите с покупкой», — рекомендует Карл. «Оформите заказ в течение 7-10 дней, чтобы избежать задержек»
Чем же объясняется такой ажиотаж? Nothing Phone (2a) привлекает внимание своим необычным дизайном и доступной ценой. К тому же это самый бюджетный смартфон во всей актуальной линейке бренда Nothing.