Глава Nothing назвал продажи Phone (2a) настолько удачными, что в ближайшее время ожидается дефицит

Так что если были планы купить новинку, то лучше поторопиться

Nothing Phone (2a) оказался настоящим хитом! За первые сутки было продано более 100 000 смартфонов, а сейчас, спустя неделю, интерес к новинке не утихает.