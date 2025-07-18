Глава Nothing ответил на критику покупателей Phone 3: «мы немного переборщили»

По словам Пея, Nothing Phone 3 — не универсальное решение и может не соответствовать ожиданиям всех пользователей. Карл Пей поддержал технологию матричного дисплея Glyph Matrix, реализованную в Phone 3, а также ограниченный функционал устройства. Он подчеркнул, что в будущем компания планирует развивать богатую экосистему, которая будет включать в себя дополнительные сервисы и возможности.

Также глава Nothing отметил работу процессора Snapdragon 8s Gen 4, подчеркнув, что производитель не ориентируется на пользователей, стремящихся к максимальной производительности в узких задачах, таких как игры.

Среди недостатков Phone 3 Пей согласился с неоднозначным дизайном модели и проблемами с охлаждением процессора. Он подчеркнул, что при выборе смартфона важно учитывать такие факторы, как качество камеры, характеристики дисплея, ёмкость аккумулятора и ключевые технические параметры.

Менеджер объяснил, что Phone 3 из тех устройств, которые «кому-то нравятся, кому-то — нет», но согласился с критикой, отметив, что «мы немного переборщили».

«Мы разработали продукт, которым действительно гордимся. Кому-то он нравится, кому-то нет, и это нормально. С одной стороны, здорово, что у нас так много неравнодушных пользователей, но с другой стороны, я думаю, что с Phone 3 мы немного переборщили», — объяснил глава Nothing.