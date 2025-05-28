Глава Nothing: в будущем у смартфонов будет только одно приложение — операционная система

По его словам, через 7–10 лет в телефоне останется лишь одно «приложение» — сама операционная система. Именно она станет главным интерфейсом, выполняющим все задачи за пользователя с помощью ИИ.

Пей считает, что эпоха приложений подходит к концу. Вместо открытия нужного сервиса и выполнения действий вручную, смартфон сам поймет, чего хочет пользователь, и выполнит задачу автоматически.

Nothing уже делает шаги в эту сторону: согласно свежим утечкам, Phone (3) станет «первым шагом» к платформе на базе ИИ. Первые элементы этого подхода появились в версии Phone (3a) — там реализована функция «Essential Space», где ИИ помогает фокусироваться на главном.

Пей подчеркивает, что не собирается устраивать шумиху вокруг ИИ, как другие бренды: для Nothing важнее не громкие лозунги, а реальные решения повседневных проблем пользователей.