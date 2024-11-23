Глава Nubia заявил, что конкуренты делают «фейки», а не смартфоны

Опубликовано 23 ноября 2024, 19:301 мин.
Глава Nubia заявил, что конкуренты делают «фейки», а не смартфоныИз-за отсутствия инноваций
Глава китайской компании Nubia Ни Фэй в соцсети Weibo заявил, что многие конкуренты не предлагают инноваций в новых устройствах и делают «фейковые флагманы». Nubia известна также по бренду смартфонов ZTE, в том числе Z70 Ultra.
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Ни Фэй в жёсткой форме прошёлся по продуктам конкурентов, отметив, что производители ежегодно не повышают, а понижают характеристики своих продуктов, и это стало нормой. Зато повышают цены, объясняя это установкой премиальных процессоров, например, семейства чипсетов Snapdragon.
Также Ни Фэй заявил, что Nubia — компания, которая является «первой на рынке во многих аспектах». В пример Фэй привёл инновационный в своё время полноразмерный дисплей без отверстий с разрешением 1,5К, а также оригинальный дизайн смартфонов Nubia и производительную 35 мм основную камеру.
«Как ветеран отрасли я отказываюсь идти против своего первоначального намерения и создавать "самодельные", скучные продукты», — отметил Фэй.