Глава Nubia заявил, что конкуренты делают «фейки», а не смартфоны

Ни Фэй в жёсткой форме прошёлся по продуктам конкурентов, отметив, что производители ежегодно не повышают, а понижают характеристики своих продуктов, и это стало нормой. Зато повышают цены, объясняя это установкой премиальных процессоров, например, семейства чипсетов Snapdragon.

Также Ни Фэй заявил, что Nubia — компания, которая является «первой на рынке во многих аспектах». В пример Фэй привёл инновационный в своё время полноразмерный дисплей без отверстий с разрешением 1,5К, а также оригинальный дизайн смартфонов Nubia и производительную 35 мм основную камеру.

«Как ветеран отрасли я отказываюсь идти против своего первоначального намерения и создавать "самодельные", скучные продукты», — отметил Фэй.