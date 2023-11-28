Глава OnePlus: флагманский OnePlus 12 будет самым мощным Android-смартфоном

Президент бренда Ли Цзе смело называет OnePlus 12 «флагманом десятилетия», утверждая, что он превзойдет все существующие телефоны на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3 по мощности.

По его словам, разработка устройства заняла более года, и теперь команда уверена в своем заявлении.

Это особенно интересно на фоне таких игровых монстров, как Red Magic 9 Pro, которые обладают эксклюзивным оборудованием и настройками для игр. Однако Ли Цзе утверждает, что OnePlus 12 действительно превзойдет их всех.

Свежий смартфон OnePlus оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3. Устройство также может похвастаться 2K-экраном и новой системой заботы о зрении, которая, как утверждается, не имеет аналогов в индустрии.