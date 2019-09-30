Глава OnePlus обосновал отсутствие беспроводной зарядки в новых флагманских смартфонах компании

В рамках пресс-конференции OnePlus, он рассказал журналистам, что на самом начальном этапе проектирования и разработки смартфона, компания на полном серьезе рассматривала возможность добавления в устройство катушки, благодаря которой OnePlus 7T мог бы заряжаться без проводов. Но в результате тестирования было выявлено, что тестовые образцы при беспроводной зарядке нагреваются, в связи с чем компания приняла решение отказаться от реализации данной технологии в своем новом смартфоне.

По словам господина Лау, OnePlus должна быть на 100% уверена, что беспроводная зарядка сопоставима по качеству исполнения с фирменной технологией проводной зарядки Warp Charge.