Глава OnePlus подтвердил скорый выход нового флагмана компании

Предположительно, устройства будут называться OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro. Причем если верить словам главы компании, оба устройства получат поддержку пятого поколения мобильных сетей. Вообще, по словам директора OnePlus, любой смартфон, выпущенный в конце текущего года, просто обязан иметь возможность работы в сетях 5G, чтобы производитель с чистой совестью мог назвать его флагманом.

Помимо Пита Лау, также о скором анонсе OnePlus проболтался и американский оператор мобильной связи Sprint, сообщив, что что компания выпустит смартфон с поддержкой 5G от известного китайского производителя уже в конце этого года. Недолго думая, интернет-сообщество предположило, что речь идет именно о OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro.