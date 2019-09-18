Глава OnePlus представил нового «убийцу флагманов» OnePlus 7T без анонса

Смартфон показан в голубом градиентном корпусе. На задней панели расположена тройная камера со светодиодной вспышкой. Главным внешним отличием от предшественника стала именно основная камера. У OnePlus 7 модули камеры организованы вертикально, а у OnePlus 7T — горизонтально и в модном сейчас круглом выступе.

Согласно более ранним утечкам, OnePlus 7T оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом, процессором Snapdragon 855 Plus, до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Компания OnePlus запланировала анонс OnePlus 7T на 26 сентября 2019 года в Индии и США, а более масштабная презентация для Европы состоится 10 октября.