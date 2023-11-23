Глава OnePlus раскрыл подробности о цветовых вариантах грядущего флагмана OnePlus 12

По его словам, OnePlus 12 будет доступен в трех цветах: «Лунно белый», «Серо зеленый» и «Черный гранит». Эти цвета были выбраны не случайно, каждый из них несет свой особенный смысл и историю.

«Лунно белый» символизирует чистоту и непоколебимость первоначальных намерений компании. «Серо зеленый» отражает красоту природы и ее величие, напоминая о горах и реках. «Черный гранит», в свою очередь, символизирует десятилетие упорного труда и стойкости, подобно крепкому камню.

Каждый из этих цветов выполнен с использованием высококачественных стеклянных технологий, что подчеркивает премиальный статус смартфона.

Кроме того, OnePlus 12 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, 6.82-дюймовым экраном с разрешением 3168 × 1440 пикселей и поддержкой адаптивной частоты обновления 120 Гц.

Устройство также получит аккумулятор на 5400 мАч с поддержкой 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.

Официальная презентация OnePlus 12 ожидается 4 декабря на мероприятии, посвященном десятилетию компании.