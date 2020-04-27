Глава Poco “обманул” пользователей касательно нового флагмана компании Poco F2

Все дело в том, что судя по данным шеф-редактора популярного ресурса XDA-Developers Мишал Рахмана, как минимум Poco F2 Pro будет основан на базе недавнего хита от Redmi. При этом совсем не факт, что Poco в принципе будет выпускать “обычную” версию нового флагмана, так как в ином случае новинке просто-напросто не на чем будет основываться. В вариант же, при котором компания решит разработать устройства с нуля, как в плане дизайна, так и в плане железа, верится с очень большим трудом, если честно.

Напомним, что Redmi K30 Pro основан на базе флагманского процессора Snapdragon 865, может похвастаться интересным дизайном, изюминкой которого стала фронтальная камера, выезжает прямо из корпуса. Также устройство оснащено 64 Мп основной камерой и поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G.