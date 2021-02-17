Глава Realme показал вживую новый бюджетный смартфон компании

Судя по изображению, смартфон будет похож на все остальные девайсы на рынке. Такой же прямоугольный блок основной камеры, такой же мягкий градиент. Но, как пишет Gizmochina, у устройства всё же есть уникальная особенность — дизайн коробки Realme Narzo 30 Pro 5G был выбран в результате голосования пользователей.