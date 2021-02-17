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Сегодня в 14:29
Глава Realme показал вживую новый бюджетный смартфон компании
Анонс девайса ожидается до конца месяца
Уже совсем скоро Realme должна представить свой новый бюджетный смартфон — Realme Narzo 30 Pro 5G. Несмотря на то, что анонс устройства только ожидается, глава Realme India Мадхав Шет уже успел показать новинку вживую.
Судя по изображению, смартфон будет похож на все остальные девайсы на рынке. Такой же прямоугольный блок основной камеры, такой же мягкий градиент. Но, как пишет Gizmochina, у устройства всё же есть уникальная особенность — дизайн коробки Realme Narzo 30 Pro 5G был выбран в результате голосования пользователей.
Напомним, что судя по последним утечкам, смартфон получит 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+. В качестве «основы» устройства выступит чип MediaTek Dimensity 800U. Ожидается также, что смартфон получит от 4 до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Что же до релиза Narzo 30 Pro 5G, то устройство должны анонсировать до конца февраля.