Глава Realme пообещал выпускать 5G-смартфоны от 13 тыс рублей уже в 2020 году

Так, по его словам, китайский производитель уже в этом году целиком и полностью откажется от производства 4G-смартфонов, сделав акцент лишь на устройствах с поддержкой 5G. При этом важно понимать, что господин Ци также рассказал, что в планах его компании выпускать 5G-смартфоны по рекордно низкой цене, равной 215 долларам или 13 тыс рублей. Это чуть ли не на 70 долларов ниже, чем в свое время обещала Xiaomi, когда рассказывала о своих планах производства 5G-смартфонов.

Напомним, что за последний год Realme сумела показать умопомрачительный рост в 500% по сравнению с тем, что она показала годом ранее. Подобные темпы не подвластны даже таким техногигантам из поднебесной как Xiaomi и Huawei. В этом году Realme намерена продать в два раза больше смартфонов, чем это было сделано в 2019 году.