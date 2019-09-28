Глава Redmi обвинил Huawei в обмане пользователей

Ранее глава компании Huawei Ричард Ю в интервью поделился, что считает Xiaomi Mi Mix Alpha лишь концептом и и сообщил, что аппарат не несет в себе практической ценности. Лю Вейбинг не стал отмалчиваться по этому поводу и разместил на своей официальной странице в китайской сети Weibo пост, в котором сообщается: “Производители смартфонов имеют ответственность и обязанность сообщить потребителям, используют ли они дизайн и бренд люксовых автомобильных марок или они используют свой собственный собственный дизайн и просто ставят иностранный логотип на них. Эту проблему нельзя игнорировать. “Право знать” должно вернуться к пользователям. Многие люди потратят более 10 000 юаней, чтобы купить "брендированный" смартфон. Но если он не имеет ничего общего с этими люксовыми марками, то почему за него надо платить так много? “

Речь идет о новой модели Huawei Mate 30 RS Porsche Design, которая имеет дорогой ценник даже для жителей Китая - порядка 1,8 тысяч долларов, а для покупателей в Европе цена составит 2095 евро. Известно, что данная модель имеет лишь небольшие отличия в объеме памяти и новый дизайн.