Глава Redmi подтвердил разработку первого 5G-смартфона компании

Лу Вейбинг обратился к поклонникам с одним простым вопросом: какой совет они могли бы дать команде разработчиков первого 5G-смартфона компании. В итоге глава Redmi попросил фанатов не стесняться и предлагать даже самые необычные идеи и пожелания. Что интересно, если компания выпустит устройство с поддержкой 5G в ближайшее время, то Redmi станет самой молодой независимой компанией, которая смогла выпустить смартфон с поддержкой новейших мобильных сетей.

Напомним, что Лу Вейбинг официально подтвердил, что линейка Redmi K30 будет полностью поддерживать 5G. Также стало известно, что первый смартфон Redmi с поддержкой мобильных сетей пятого поколения поступит в продажу только в следующем календарном году.