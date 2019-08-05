Глава Redmi подтвердил скорый анонс Redmi Note 8

Лю Вейбинг, вице-президент Xiaomi и генеральный директор Redmi, заявил, что грядущий смартфон Redmi Note 8 будет мощнее, чем его предшественник. Ранее он также утверждал, что Redmi будет первой компанией, запустившей смартфон на базе процессора MediaTek Helio G90T. На основе этих данных в сети появились слухи о том, что именно Redmi Note 8 станет тем самым смартфоном компании, который будет работать на базе Helio G90T. Что интересно, глава Redmi также заявлял, что его компания работает над смартфоном с 64-мегапиксельной камерой и по всей видимости он и в этом случае говорил о Redmi Note 8.

Напомним, что тем временем Xiaomi запланировала на 7 августа в Китае мероприятие, на котором планируется показать смартфон с 64-мегапиксельной камерой. Вполне вероятно, что компания продемонстрирует на мероприятии лишь технологию смартфона с 64 Мп камерой, а фактический запуск устройства состоится только через несколько месяцев.